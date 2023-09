Un lavoratore su cinque in nero, in 160 negozi niente scontrino o negato il pos

Sono numeri shock quelli contenuti nel report della campagna estiva della Guardia di Finanza della Spezia. Su 100 lavoratori dipendenti identificati durante le scorse settimane di controlli in provincia, ben 22 sono risultati in nero oppure impiegati in maniera irregolare. In pratica oltre uno su cinque su un totale di 400 operatori economici messi sotto la lente di ingrandimento.

Nella generale “tendenza all’aumento degli introiti in nero” che si accompagna al periodo estivo, fanno sapere le Fiamme Gialle del coordinamento provinciale, da inizio luglio e per tutto agosto sono arrivate segnalazioni

da cittadini e turisti circa il rifiuto da parte di alcuni esercenti di accettare pagamenti con il pos, obbligatorio per legge, oppure per il classico scontrino mancante. In totale sono 160 i negozi sanzionati per queste mancanze.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com