8 settembre a Palazzo Reale con la “tenzone singolare” tra Cavazzoni e Bologna

Genova. L’ultimo appuntamento di “Parole antiche per pensieri nuovi”, la rassegna ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova, è l’incontro “Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori” fra Ermanno Cavazzoni e Corrado Bologna, in programma venerdì 8 settembre, alle 17,30, nel Salone da Ballo di Palazzo Reale, a Genova in via Balbi 10.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (comprensivi della visita al Museo). Prenotazioni al numero 3482624922 (anche Whatsapp).

