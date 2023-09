A Genova torna l’Oktoberfest in piazza della Vittoria, tra le novità musica rap e “beer yoga”

Genova. Da giovedì 7 a domenica 24 settembre 2023 torna in piazza della Vittoria l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Quella di quest’anno sarà la tredicesima edizione dell’evento che dal 2009 porta i sapori, i colori e l’atmosfera unica di Monaco di Baviera a Genova. Come di consueto, accanto alla gastronomia bavarese e alla birra HB, da sempre protagoniste indiscusse, l’evento sarà anche all’insegna dell’intrattenimento, della musica, dello sport e delle attività per bambini e famiglie. L’iniziativa si sviluppa in due location: il grande tendone della tradizione, dove è possibile gustare il meglio della gastronomia bavarese con boccali di birra e musica tradizionale con le band originali dell’Oktoberfest di Monaco, e il fuoritendone esterno, dove tutte le sere hanno luogo i numerosi eventi della manifestazione, con appuntamenti per tutte le età.

