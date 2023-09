Bollette pazze in valle Stura: centinaia di avvisi di pagamento per soldi già versati

Genova. Sono centinaia gli avvisi di pagamento che in questi giorni hanno raggiunto attraverso raccomandata altrettante famiglie di residenti della valle Stura, per invitare i cittadini ad affrettarsi a pagare le ultime bollette per le utenze dell’acqua nonostante queste siano state già saldate in precedenza.

Questa la brutta sorpresa arrivata ‘in cassetta’ in questi giorni in oltre cinquecento abitazioni della vallata dell’entroterra, la cui rete idrica è affidata ad Amter, controllata da Iren, che gestisce il servizio idrico integrato di tutto il ponente della provincia genovese.

» leggi tutto su www.genova24.it