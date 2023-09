Calcio, Albenga. Chiavi del settore giovanile a Virdis: “Progetto a lungo termine”

Albenga. Più volte quando si parla dei bianconeri si evidenzia il concetto di “anno zero“. Con una società guidata da un nuovo presidente, composta da facce note in zona ed altre novità.

Ma il cambiamento più prorompente potrebbe farlo il settore giovanile, che avrà alla guida una figura dall’esperienza professionistica come quella dell’ex bomber del Savona Francesco Virdis. Fino allo scorso anno militante all’interno dell’Asti, ha avviato il suo percorso dirigenziale dopo un infortunio fatale per il proseguimento di carriera. Poi la chiamata Marco Ferrante e Santi Cosenza a coinvolgerlo in un progetto che sta per iniziare con i primi eventi ufficiali.

