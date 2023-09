“Voliamo bassi, l’obiettivo è la salvezza poi se arriva qualcosa in più ben venga”: lo ha dichiarato a Gradinata Nord su Primocanale il presidente del Genoa Alberto Zangrillo in vista dei 130 anni del club.

“Siamo concentrati sull’aspetto sportivo perché la serie A è impegnativa ma, complice la sosta per le Nazionali, ci prendiamo una pausa per il compleanno della società. Stasera i nostri tifosi scenderanno in piazza e poi domani è prevista un’altra grande festa”.

