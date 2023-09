Camogli: “Bloccate l’arrivo dei pullman turistici; istituite bus navetta”

A Camogli i problemi legati alla viabilità e al trasporto sono notevoli, appesantiti dalla realtà di strade ottocentesche, inadeguate a sopportare il transito dei mezzi pesanti e dei pullman turistici che arrivano, scaricano comitive dirette a San Fruttuoso o Portofino e ripartono causando spesso ingorghi se incrociano altri mezzi pesanti. Pochi giorni fa la proposta di imporre ai pullman fermate in piazzale Kennedy o all’area di colmata a Chiavari e da qui imbarcare i passeggeri direttamente per le mete finali.

In tarda mattinata il sindaco di Camogli Giovanni Anelli ha incontrato in municipio un funzionario Amt, Roberto Rolandelli e Claudio Garbarino, “assessore” ai Trasporti per la Città metropolitana.

