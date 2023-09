Ceriale, mozione di Mazzone e Dani: “Un rappresentante del Comune nel CdA di Servizi Ambientali”

Ceriale. Ha come tema la “Rappresentanza del Comune di Ceriale nell’ambito del consiglio di amministrazione della Servizi Ambientali S.p.A.” la mozione che i consiglieri di minoranza di CerialeSì Antonello Mazzone e Fabrizio Dani hanno intenzione di portare in discussione nella prossima riunione del consiglio comunale.

“L’acqua è un bene prezioso – sottolineano – pertanto va tutelata con tutte le azioni possibili. Negli ultimi anni abbiamo rilevato la necessità di programmare interventi sia sulla rete idrica, per eliminare le gravi dispersioni che si verificano in oggi, nonché sulla rete fognaria, per la quale questo gruppo aveva già segnalato in forma scritta un rilevante sversamento”.

» leggi tutto su www.ivg.it