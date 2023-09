Dalle Segreterie di Genova e RSA Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti – Faisa Cisal

Questa mattina, presso la piazza Caduti di Nassirya in Chiavari si è tenuto il sopralluogo congiunto tra organizzazioni sindacali Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Faisa Cisal, Comune di Chiavari e AMT per verificare se i locali da destinare al personale di AMT (Scuola Assarotti) e la viabilità e gli spazi della piazza sono idonei al trasferimento del Capolinea che oggi è ubicato in Piazza NS. Dell’Orto.

