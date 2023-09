In occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza andata in scena domenica scorsa al “Devincenzi”, il Pietra Ligure ha premiato Gianmarco Insolito per aver raggiunto e superato il traguardo dei 50 gol segnati con la maglia biancoceleste.

Il presidente Claudio Faggiano, il vicepresidente Luigi Ricciardi e Alessandro Pollero, presidente di FC Group, main sponsor societario con i marchi Fondocasa Network e Weunit hanno consegnato a Gimmy una maglietta speciale per celebrare il prestigioso.

