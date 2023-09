Archiviata con successo la ventesima edizione del Festival della Mente e sul finire di una stagione estiva con numerosi appuntamenti ed eventi, il Comune di Sarzana guarda già ai prossimi mesi e in particolare alla festività natalizie. La giunta Ponzanelli ha infatti approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del programma che, come da tradizione, si aprirà il 30 novembre festa del patrono Sant’Andrea, per proseguire fino al 6 gennaio. L’amministrazione – con il sindaco e l’assessore alla cultura Borrini – ha infatti rilevato “l’opportunità di prevedere sin d’ora l’avvio di una indagine di mercato per l’individuazione dei servizi e relativi fornitori al fine della realizzazione di un progetto di eventi ed installazioni natalizie analogo a quello dell’anno 2022”. L’intenzione è quella di confermare concerti, mostra di presepi artigianali, addobbi, luminarie, proiezioni luminose, installazioni, eventi itineranti e la pista di pattinaggio in piazza Martiri. Attrazioni per le quali nello scorso inverno Palazzo Roderio aveva investito circa 200mila euro, cifra che sarà invece dimezzata per il Natale 2023 nel quale il Comune – ad oggi – intende spendere da un minimo di 50mila euro ad un massimo di centomila. Sarà infine oggetto di un successivo atto deliberativo, la realizzazione di una mostra d’arte contemporanea che, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi due anni con Dalì e Picasso, andrà ad arricchire l’offerta di fine anno e inizio 2024.

L’articolo Finito il Festival della Mente Sarzana guarda già al Natale, ma con un budget dimezzato proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com