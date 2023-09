Gazzoli sul logo della discordia: “In ascolto della reazione della piazza”

“Quello del nuovo logo è un elemento che stiamo affrontando internamente”. Lo ha detto Andrea Gazzoli, nuovo amministratore delegato dello Spezia Calcio, in sede di presentazione da parte del presidente Philip Platek. Da parte del dirigente una presa di responsabilità immediata, anche di fronte al fatto che il rebranding era cosa fatta quando si è insediato a luglio: “Parliamo di noi perché ora sono qui”.

“Sto studiando la situazione e sono a disposizione per ogni punto di vista: ci sarà ascolto della reazione che il logo ha scatenato”, aprendo la strada a un cambio di direzione che, se non è scontato, appare per molti versi inevitabile. “Ci tengo a dire che le intenzioni alla base del rebranding erano serie, ma siamo coscienti delle critiche che possono essere accettabili. Siamo in ascolto della piazza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com