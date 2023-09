Genoa, Mateo Retegui per la prima volta in Nazionale da giocatore di Serie A

Genova. Al Genoa si è fatto subito notare non deludendo le aspettative e anche in Nazionale intende giocare un ruolo da protagonista per permettere all’Italia di qualificarsi ai prossimi Europei. Mateo Retegui, 24 anni, è già entrato nel cuore dei tifosi rossoblù e a suon di gol si sta guadagnando la fiducia anche degli italiani.

Lo scorso 17 marzo, la prima convocazione con la maglia azzurra, una chiamata arrivata da Roberto Mancini in un momento di difficoltà per i pochi attaccanti disponibili. Il Ct così decise di andare a pescare addirittura in Argentina, paese di nascita e in cui giocava Retegui (precisamente al Tigre) che possiede anche la cittadinanza italiana per discendenza, il nonno era originario di Canicattì (in Sicilia).

» leggi tutto su www.genova24.it