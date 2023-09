Il premio cinematografico “Stefano Pittaluga” 2023 ad Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia

Liguria. Oggi, mercoledì 6 settembre 2023, nel pomeriggio, al Palazzo del Cinema di Venezia il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2023 è stato consegnato ad Alberto Barbera, direttore dell’80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’importante riconoscimento è una scultura dell’artista Piergiorgio Colombara intitolata “Canto d’amore”.

Il direttore e ideatore del “Pittaluga” Giancarlo Giraud ha così motivato la decisione di assegnare il riconoscimento ad Alberto Barbera: “Il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga è iniziato nel 2009 proprio alla Mostra di Venezia con la consegna del riconoscimento al produttore Domenico Procacci ed è poi proseguito a Genova e in Liguria. In occasione dell’80ma edizione del Festival abbiamo pensato di tornare alla Mostra e premiare Alberto Barbera, che con la sua direzione ha saputo coniugare arte e industria, riuscendo a portare in anni difficili la manifestazione a un grande successo”.

