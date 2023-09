Malore sulla scalinata di Monesteroli: turista in ospedale

Intervento per una donna colta da malore sulla scala di Monesteroli nel primo pomeriggio. La turista, una genovese di 47 anni, dopo aver pranzato ha iniziato la risalita, non sarebbe da escludere che sia stata colta da colpo di calore accusando un forte malessere. Sul posto la squadra del Soccorso alpino e speleologico Liguria che ha prestato le prime cure alla donna. A seguire è intervenuto anche l’elisoccorso Drago che ha recuperato la turista e accompagnata per accertamenti a Sant’Andrea della Spezia.

