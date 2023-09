Molassana, con la ‘nuova scuola’ scompare la sosta libera sulla piastra di ponte Fleming

Genova. Con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico, arrivano diverse novità per Molassana e la sua viabilità. Per far fronte al cantiere di messa in sicurezza del plesso scolastico di via San Felice, infatti, metà degli alunni seguiranno le lezioni all’interno dell’edificio di via Molassana 71, l‘ex scuola tornata nelle disponibilità del Comune di Genova – in locazione – per far fronte alla temporanea indisponibilità della sede dell’istituto comprensivo.

Una collocazione che avrà anche un impatto sulla gestione della viabilità e soprattutto della sosta del quartiere, con il grande parcheggio sulla piastra di ponte Fleming che cambia le modalità di utilizzo e accesso.

» leggi tutto su www.genova24.it