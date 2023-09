Parcheggio in fregio a Via XXI Reggimento fanteria, Frau: “Fine lavori ad oggi appare una chimera”

“Durante la campagna elettorale per questa consiliatura, l’amministrazione promise alla cittadinanza la realizzazione di un parcheggio in fregio a Via XXI Reggimento fanteria che sarebbe stato completato entro l’autunno del 2022. Per raggiungere tale risultato fu abbattuto il centenario ponte ferroviario che costituiva lo storico passaggio pedonale che univa la detta via con la scalinata che raggiunge la sovrastante Via San Francesco, fatto questo che è stato oggetto di ampia denuncia da parte di associazioni e privati. Dall’aprile del 2022 è stata chiusa la parte di Via XXI Reggimento fanteria che corre lungo il muro perimetrale del complesso scolastico 2 Giugno, con la sottrazione di circa 40 piazzole di sosta. La fine lavori era prevista per ottobre 2022, ma ad oggi appare essere solo una chimera”. Si apre così la nota diffusa da Andrea Frau, consigliere comunale Pd-Art1.

“I lavori sono fermi da molti mesi – prosegue Frau – tant’é che non vi sono più maestranze al lavoro né macchinari. Il cantiere, inoltre, risulta essere in stato d’abbandono ed aperto senza protezioni concrete, tant’è che lo stesso viene abitualmente attraversato liberamente dalla cittadinanza che ormai è stanca di dover effettuare lunghi e tortuosi percorsi alternativi in alcuni casi d’impossibile utilizzo da disabili e persone anziane e/o con difficoltà motorie per poter raggiungere le proprie abitazioni, con il rischio di infortuni; è stata infatti realizzata un scaletta in ferro per raggiungere la zona tramite l’istituto scolastico, molto ripida e di difficile utilizzo. Una promessa elettorale che forse verrà completata per le prossime elezioni per poter catturare un po’ di consenso dei distratti? Una promessa fatta più volte per far credere di fare tante cose quando invece è sempre la stessa? E’ urgente completare l’opera per evitare il procrastinarsi dei disagi e dare sfogo alla fame di parcheggi dei residenti”.

