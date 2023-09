Parco del Beigua, viabilità pubblica per l’accesso e la manutenzione stradale

Beigua. La strada del Beigua deve diventare pubblica per garantire al GeoParco un accesso in sicurezza e non rischiarne quindi l’interdizione con successiva chiusura del Parco. È questo l’obiettivo finale del tavolo tecnico convocato in Regione dal consigliere Alessandro Bozzano, in collaborazione con il vicepresidente Alessandro Piana e gli uffici dell’assessore Giacomo Giampedrone con delega a Viabilità e Infrastrutture.

“In qualità di consigliere regionale – introduce l’ex sindaco di Varazze – da tempo monitoro e opero per richiamare l’attenzione sull’annosa situazione della strada del Beigua, che insiste sul Comune di Varazze, Stella, Sassello e Cogoleto. Questa strada rappresenta l’unico caso in Regione di viabilità privata d’accesso a un Parco regionale pubblico. Una situazione che determina enormi difficoltà nella manutenzione e chi l’ha percorsa, tra buche, asfalto deteriorato e protezioni ormai inesistenti, lo sa bene”.

