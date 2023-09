Pulizia delle strade provinciali: “In assenza dell’Ente il Comune di Podenzana farà da sé”

E’ guerra alla provincia da parte di alcuni comuni lunigianesi che iniziano, con le prime piogge, a risentire notevolmente dell’assenza dell’Ente, soprattutto sulle strade. E’ così che il comune di Podenzana ha reagito all’ennesima mancanza, dichiarando sui social: «La lotta contro il dissesto idrogeologico è da sempre una delle nostre missioni. Abbiamo fatto studi e ricognizioni propedeutiche ed utili alla progettazione e realizzazione di importanti opere di consolidamento di versanti e regimazione delle acque, insieme ad un articolato programma di manutenzioni ordinarie di pulizia delle infrastrutture di raccolta e di scolo delle acque piovane sulle strade comunali che hanno richiesto impegno, pazienza e sacrificio. Pensiamo alle recenti ed imponenti opere lungo il versante di Posticcio, Ceresedo, Cuncia ed Oliveto sul territorio di Podenzana capoluogo e di Taria, Casa Manó e Sant’Andrea sul territorio di Montedivalli.

Lavori, alcuni dei quali, eseguiti per opera e con risorse reperite dall’amministrazione comunale su Strade Provinciali. Le stesse strade provinciali sulle quali si è consumato, negli ultimi mesi, un abbandono ed un inadeguato e tardivo intervento, accentuato e reso evidente dalle abbondanti piogge di lunedì scorso, per noi inaccettabile. È per questo che alla Provincia abbiamo chiesto un incontro per comunicare che (in assenza di alternative), costi quel che costi, a casa propria il Comune di Podenzana ci penserà da sé, dall’anno prossimo fino a quando la Provincia (vuoi per l’attesa Riforma, vuoi per assegnazione di nuove risorse o per integrazione dell’organico), non sarà nelle condizioni di garantirci una manutenzione dignitosa. È una situazione insopportabile, inaccettabile e dannosa per il Comune di Podenzana, frequentato da migliaia di persone nel mese di agosto, ma soprattutto per la fragilità del territorio, per l’impegno dell’amministrazione nella sua difesa e per rispetto di coloro che, quotidianamente, il territorio lo vivono.»

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com