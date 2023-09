Egr. Governatore Toti Buongiorno.

Lei e la sua Giunta Regionale volete far approvare un progetto per posizionare una nave rigassificatore (la Golar Thundra) a meno di 3 km dalla Spiaggia della Città di Savona.

Questo intervento costituisce un pericolo sanitario, ambientale e rischia di mettere in ginocchio l’economia turistica dell’intero comprensorio savonese facendo perdere centinaia di posti di lavoro nel settore turistico, commerciale ed agricolo.

