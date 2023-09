Rigassificatore, nasce il coordinamento delle associazioni e delle forze politiche contrarie al progetto

Provincia. Si è costituito nei giorni scorsi il coordinamento delle associazioni e forze politiche contrarie al progetto di posizionamento del rigassificatore davanti alle spiagge di Savona e di Vado ligure pubblicato sul sito della Regione Liguria.

“I soggetti aderenti al coordinamento – si legge in una nota del coordinamento -, pur partendo da interessi specifici e punti di vista diversi, ritengono indispensabile agire in sintonia tra loro per aumentare il peso delle singole iniziative, evitare la sovrapposizione di manifestazioni pubbliche ed il disperdersi delle energie, con l’obiettivo comune di costringere il Commissario Toti ad un ripensamento e a negare il suo consenso al progetto”.

» leggi tutto su www.ivg.it