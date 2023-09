Per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa lo Spezia tornerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. La partita si disputerà giovedì 2 novembre alle 18.00. Per gli aquilotti si tratterà del secondo turno dopo l’esordio vittorioso ai calci di rigore contro il Venezia.

L’articolo Sassuolo-Spezia si giocherà il 2 novembre proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com