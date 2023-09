Sestri: “Divieto di balneazione alla foce del Gromolo”

Dai consiglieri comunali Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia)

Fiumi di parole in consiglio comunale. Ma mai il tempo per due parole sui torrenti.

E il risultato di chi non vuole ascoltare è evidente a tutti, sotto forma di un cartello di divieto di balneazione alla foce del Gromolo dopo l’ordinanza emessa dal sindaco. Un divieto che, per fortuna, o meglio solo grazie alla posizione assunta anni fa dagli operatori turistici sestresi, riguarda una limitatissima porzione di arenile e non pregiudica l’attività di aziende e l’immagine di Sestri Levante.

» leggi tutto su www.levantenews.it