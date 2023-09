Torna la Sagra di Radio Rogna con cibo, musica e tanti ospiti

Dall’8 al 10 settembre nell’area verde del Centro sociale di Molicciara a Castelnuovo Magra, torna la Sagra della Radio di Radio Rogna. Seconda edizione con tre giorni di dirette radio, mangiare, bere, banchetti, incontri, musica e ospiti. Una festa con un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti. La cucina della sagra in collaborazione con La Baracchetta di Luni sarà attiva venerdì a cena, sabato a merenda e a cena e domenica pranzo e cena. Si può prenotare al numero +39 338 9813355 (anche whatsapp).

Nella serata d’apertura, venerdì 8, si parte alle 18.45 facendo due chiacchiere con l’APS Amici del Giacò, che ci ospita. Subito dopo “Punto Rogna”, la trasmissione redazionale di Radio Rogna che presenta “Musica e Carcere 2023: tentativi per migliorare le gabbie all’italiana”, con Giuditta Nelli di ARCI Liguria/Music 4 Freedom, Marco Solimano, Garante detenuti Livorno/Referente nazionale ARCI detenuti e Stefania Novelli, presidente ARCI SP. Alle 21.15 “SubWoofer”: Pino, Ale, Fra con Michele Viglietti presentano il libro “Rabbia e Stile Storie di Mods e degli Statuto”, di Oskar Giammarinaro, voce storica del gruppo. Dalle 22.00 GLI STATUTO in Concerto per il “40 Tour” che sta girando sui palchi di tutta Italia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com