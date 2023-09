Genova. Grave incidente per un anziano di 75 anni che intorno alle 17.45 di oggi è caduto precipitando per circa 5 metri, nei fondi della chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di via Guerrazzi nel quartiere di Albaro.

Sul posto è intervenuta l’automedica golf 1 inviata dal 118 insieme ai volontari della croce bianca genovese.

