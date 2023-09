Albenga 2024, Stefano Mai candidato sindaco? Ecco il possibile asso nella manica del cdx ingauno

Albenga. Potrebbe essere l’attuale consigliere regionale della Lega, ed ex primo cittadino di Zuccarello, Stefano Mai il cosiddetto coniglio pronto a spuntare dal cilindro del centrodestra di Albenga in vista delle prossime elezioni amministrative 2024.

Mancano ancora diversi mesi al voto, ma il clima politico che si respira all’ombra delle torri ingaune, non ultimo in occasione del mancato consiglio comunale sui migranti, è rovente almeno quanto le temperature che ci hanno fatto sudare non poco nelle scorse settimane.

