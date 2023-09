Bando deserto ripristino funivie, Benveduti: “Gestione inefficace sfociata in un evidente fallimento”

Savona. “Lascia effettivamente sconcertati l’epilogo della gestione del commissario alla ricostruzione Vittorio Maugliani. Erano emerse potenziali criticità nel corso degli incontri degli ultimi mesi, ma la struttura commissariale aveva assicurato che sarebbero state gestite al meglio per arrivare a una soddisfacente conclusione“. Lo dichiara l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Il bando di gara per l’affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto funiviario è andato deserto.

“Quanto accaduto, invece, dimostra l’inefficacia di una gestione che avrebbe già dovuto avviare la fondamentale opera di ricostruzione e che invece è sfociata in un evidente fallimento – prosegue -. Siamo convinti, come da noi più volte evidenziato in questi anni nei quali abbiamo seguito questa complicata vicenda, della valenza economica ma anche ambientale di questa antica ma moderna opera infrastrutturale”.

