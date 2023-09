Blitz della polizia locale a Sampierdarena, arrestato spacciatore nei giardini della Fiumara

Genova. Circa 10 grammi di hashish, 15 involucri contenenti cocaina, un coltellino e svariate banconote di piccolo taglio: è quanto stato trovato in possesso di un uomo di nazionalità egiziana fermato nella giornata di ieri, mercoledì 6 settembre, nei pressi dei giardini della Fiumara.

Nella stessa area dove è avvenuto il fermo sono stati rinvenuti anche un coltello con una lama di 18 centimetri, un bilancino di precisione e circa 40 grammi di hashish. L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, sarà processato per direttissima questa mattina.

