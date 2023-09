La scritta Genoa con le torce e alla mezzanotte i fuochi d’artificio: i tifiso hanno festeggiato i 130 anni del club con un corteo che dal centro ha raggiunto piazza De Ferrari.

In piazza tutte le età per fare gli auguri al Genoa quest’anno impegnato in serie A dopo un anno di inferno in serie B: anche piazza della Vittoria è stata illuminata con i colori del club.

