Cambiamo con Passione: “Esito concorso per assunzione operaio avvolto in una nube di mistero”

“In data odierna abbiamo presentato un’interrogazione urgente per conoscere l’esito del concorso per l’assunzione di un operaio che da mesi risulta avvolto in una nube di mistero”; lo dichiarano in una nota i consiglieri Arianna Bucci e Gabriele Fresco del gruppo consiliare Cambiamo con Passione. “A dicembre 2019 il Comune di Lerici – aggiungono i consiglieri di opposizione – ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato edile, a tempo pieno ed indeterminato categoria B posizione economica B3, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – funzioni locali, presso il servizio lavori pubblici. Le prove del suddetto concorso si sono svolte durante il periodo del Covid, il che ha costretto l’ente a sostenere spese elevate tenuto conto della necessità di rispettare la normativa anticovid, ad esempio dovendo affittare all’uopo un capannone per consentire lo svolgimento delle prove. Da quanto a nostra conoscenza, il vincitore del concorso ha rinunciato alla chiamata (peraltro a quanto consta il medesimo giorno dell’inizio del proprio servizio presso il settore Lavori Pubblici) ed è stato trasferito altrove. Da allora la graduatoria non è mai stata più utilizzata né più nulla è dato sapere della volontà dell’ente di attingere da essa e coprire la posizione attualmente vacante. Il che, tenuto conto delle conclamate difficoltà del settore, evidentemente deficitario rispetto alle esigenze del territorio, appare quantomeno singolare”.

Proseguono Bucci e Fresco: “Per tutte queste ragioni abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di rispondere ai seguenti quesiti: fornire il resoconto delle spese sostenute dall’ente per lo svolgimento del suddetto concorso; sapere se un operaio (per il quale si era indetto il concorso) sia stato poi assunto; in caso di risposta negativa, conoscere il motivo per il quale non si sia scorsa la relativa graduatoria; se la graduatoria finale sia stata ceduta ad altri enti che ne hanno fatto richiesta; se, in un territorio complesso da manutenere come quello di Lerici, l’amministrazione intenda procedere a nuova assunzioni di operai o esternalizzare definitivamente i servizi a ditte terze; il motivo per il quale il bando non è più presente nella sezione Bandi Archiviati del sito

comunale”.

Concludono i consiglieri di Cambiamo con Passione: “Colpisce l’assordante silenzio intorno ad una vicenda così importante e delicata quale è l’assunzione di una risorsa in un settore così nevralgico, rispetto alla quale, peraltro, eravamo estremamente favorevoli poiché riteniamo imprescindibile il rafforzamento di un settore storicamente fondamentale per il nostro Comune ed oggetto di un progressivo depauperamento nel corso degli anni”.

