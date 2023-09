Camogli: memoria e dialetto, il festival celebra il “diritto alla nostalgia”

Memoria è il filo conduttore della decima edizione del Festival della Comunicazione e il primo aperitivo con l’autore – nella scenografica cornice del “Barcollo” e del “Barracuda”, in cima a Via Garibaldi – fa pieno centro. L’autore, anzi l’autrice al fianco di Cinzia Leone, è Fabienne Agliardi, che per Fazi Editore ha pubblicato un libro spassosissimo, “Appetricchio”. Appetricchio o Petricchio è un paese che non esiste, un paese di pietra infiltrata dall’erba. Ma è anche, dice la Leone, un luogo “perfettamente coerente come le città invisibili di Calvino o la Vigata di Montalbano”.

» leggi tutto su www.levantenews.it