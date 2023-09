Consiglio gremito per il dibattito sul centro migranti, progetto confermato

Oggi pomeriggio la seduta del consiglio comunale di Santo Stefano, convocato in via straordinaria, su richiesta delle opposizioni, per discutere del progetto della realizzazione di un centro accoglienza migranti (per mamme con bambini; in particolare si attendono dieci donne più i figli), gestito dalla cooperativa Kcs, nell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, nella parte un tempo adibita ad alloggi per le suore, adiacente alla scuola materna; un progetto con il quale Palazzo civico intende rispondere all’istanza della Prefettura, che si è rivolta anche a Santo Stefano per dare ospitalità ai migranti.

Oltre un centinaio i convenuti all’Opificio calibratura della ex Vaccari, con ampie rappresentanze sia del fronte favorevole al progetto, sia di quello del no. Tanti i volti della politica, dalla senatrice e segretario provinciale della Lega Stefania Pucciarelli al segretario provinciale Pd Iacopo Montefiori, dai segretari regionale e provinciale Pci Matteo Bellegoni e Pierpaolo Venturini, a Paolo Putrino del coordinamento provinciale Art.1; presente anche il segretario provinciale della Cgil, Luca Comiti. La seduta è disponibile integralmente a questa pagina.

Critiche le opposizioni (Lega, consiglieri Aiesi e Ratti; Insieme per cambiare, consigliere Cucchi; Salute e ambiente, consigliere Mondini), che hanno formulato rilievi, già pubblicamente espressi nei giorni scorsi, sulla scelta del sito e sulle modalità con cui Palazzo civico ha portato avanti la pratica, in particolare in termini di informazione, esprimendo altresì, in particolare Salute e ambiente, interrogativi dal punto di vista sanitario. I tre gruppi di minoranza hanno tuttavia ribadito il loro favore generale all’accoglienza e all’integrazione; la contrarietà è sul sito adottato. Contrarietà anche da parte del gruppo di residenti “Salviamo l’asilo”, che ha presentato una petizione sostenuta da 431 firme, e a cui è stata data la possibilità di intervenire in consiglio. “La nostra protesta nasce perché quella casa a noi cara è dove sono cresciuti i nostri nonni, genitori, noi stessi, i nostri figli e dove avremmo voluto crescessero i nostri nipoti. Vi abbiamo tutti un legame forte, è la nostra casa, la casa di ogni santostefanese”, è intervenuta Daniela Tavilla dando lettura a una comunicazione del gruppo, nella quale si legge, nei vari passaggi, che “la giusta soluzione sarebbe stata la cessione della struttura alla parrocchia, come voleva Civoli, e continuare con il suo scopo originario, l’asilo dell’infanzia e l’oratorio per i giovani”. Dal gruppo la richiesta “di ripensare il luogo, così che queste donne e, soprattutto, i bambini, possano avere i loro spazi, la loro libertà , ma soprattutto la loro dignità”.

