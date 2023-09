Corso ex Rec alla Cescot Confesercenti

Il Cescot Confesercenti comunica che sono aperte le iscrizioni al seguente corso per l’attribuzione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di vendita nel settore alimentare (ex Rec). Il corso avrà inizio nei prossimi giorni e il percorso formativo avrà una durata di 100 ore. Per informazioni e iscrizioni contattare Cescot sede della Spezia allo 0187 739305 oppure scrivere a cescot.formazionelaspezia@gmail.com.

