Cosseria 2024: Molinaro pronto al tris, Vaccarezza guarda alla vice Urru. Ma lei frena: “Pieno sostegno al sindaco, credo in lui”

Cosseria. Prime “manovre” di avvicinamento all’appuntamento elettorale del prossimo anno a Cosseria, dove sembra scontato che l’attuale sindaco Roberto Molinaro cerchi di intraprendere il terzo mandato. “Vorrei terminare i lavori che sono in corso”, afferma.

Il primo cittadino, in quota Lega, è alla guida di un gruppo che, seppur civico, è politicamente targato centrodestra: un legame sottolineato oggi dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, autore di un vero e proprio “endorsement” nei confronti della vice sindaco, Tamara Urru. “Prima di tutto un’amica, che ha saputo dimostrare di essere anche un ottimo amministratore – scrive Vaccarezza nel suo messaggio – Ha interesse vero e sincero per il paese, e i risultati che ha ottenuto lo dimostrano. Il prossimo anno Cosseria rinnoverà il consiglio comunale: sono sicuro che Tamara potrà essere, ancora una volta una risorsa fondamentale. Noi facciamo il tifo per lei“.

» leggi tutto su www.ivg.it