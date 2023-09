Da 95 a 115 euro settimanali per spesa pro-capite: “Contro caro vita servono confronto e soluzioni condivise”

Il ritorno dal periodo di ferie così come sempre ci ha riservato nuovi aumenti dei prezzi soprattutto di quelli riguardanti i beni di prima necessità; e si prevede un nuovo aumento del costo del denaro per contrastare l’inflazione. Un progressivo e inesorabile impoverimento dei cittadini che oramai sono costretti a risparmiare anche sui beni di prima necessità. Il mancato o parziale pagamento dei mutui ad interesse variabile ha assunto un carattere di estrema emergenza che rischia di alimentare il già precario equilibrio dei conti familiari. I risparmi dei cittadini iniziano sempre più ad assottigliarsi sotto l’effetto di questo aumento generalizzato dei prezzi. L’aumento dei tassi di interesse serve a contrastare l’inflazione che è dovuta alla veloce circolazione della moneta, ma tale quantità circolante “è dovuta ai mega guadagni (i cosiddetti extraprofitti) di settori economici ben determinati (energia, banche, farmaceutica etc.) e non certo a chi non riesce ad arrivare a fine mese. Tale analisi pare condivisa anche da ampi settori governativi e le misure annunciate, come quella della tassazione degli extraprofitti bancari, sembrano attardarsi”, dice la Federconsumatori, analizzando il flusso di dati .

La Federconsumatori spezzina si è data l’obiettivo di informare, proporre, coinvolgere le forze politiche e tutte le istituzioni in un percorso possibilmente concordato di proposte da discutere apertamente. “I dati provinciali raccolti dal nostro osservatorio dei prezzi dei beni di prima necessità registra tale situazione rispetto ai dati di inizio anno peraltro già con considerevoli aumenti”: + 30% per pasta, pane, latte, zucchero, burro, conserve alimentari, +20% per frutta, verdura, carne e pesce, +25% per prodotti farmaceutici da banco. La spesa alimentare media pro-capite è passata da € 95 settimanali a € 115,00 (escluse le spese indirette ovvero gas, acqua, detersivi etc.) Benzina e gasolio oggi sfiorano i 2 euro, così che il costo della mobilità con la propria auto aumenta del 20%. “Ci sono prodotti alimentari che, pur utilizzando per la produzione molta energia, non hanno subito alcun aumento negli ultimi 12 mesi. L’aumento dei prodotti farmaceutici è ingiustificato; gli aumenti dei mutui a tasso variabile si sono rivelati progressivi fino ad arrivare ad un + 50%. “È interesse di tutte le parti in causa cercare di mitigare tali aumenti: l’alternativa è per gli utenti perdere la propria casa di abitazione, ma per le banche è quella di trovarsi in possesso di una serie di immobili difficili anche da svendere. È necessario aprire un confronto con gli istituti bancari per identificare, se possibile, soluzioni anche non convenzionali (cessione del credito di imposta, svincolo del TFR, sospensione, a richiesta, del pagamento della quota capitale, etc.)”, si legge nella nota.

