Dal Basso Piemonte alla Val Bormida: modifiche in vista al trasporto scolastico

Val Bormida. Modifiche al trasporto pubblico locale che riguarda anche la Val Bormida annunciate da Grandabus, il consorzio che gestisce il Tpl in provincia di Cuneo, Comune di Cortemilia, istituti scolastici e Agenzia per la Mobilità Piemontese: sono stati posticipati gli orari d’ingresso e di uscita degli studenti per garantire un servizio migliore.

Potenziato altresì il servizio verso la Val Bormida (con particolare riferimento alla linea 166 Cortemilia-Carcare), mentre i servizi di Gelosobus non raggiungeranno più Savona: vi si potrà arrivare in treno (da San Giuseppe di Cairo) o con i frequenti servizi di TPL Linea.

