Dieci anni di Genova Calcio. Maisano ha la freccia pronta: “Playoff, ma se qualcuno buca una gomma vogliamo esserci”

Ieri sera la Genova Calcio ha presentato la prima squadra che giocherà per il decimo anno consecutivo in Eccellenza presso il Tennis Club di Genova. Il club non ha nascosto le ambizioni per il futuro. “Vogliamo rappresentare la città e ci piacerebbe poter raggiungere la Serie D“, ha affermato il presidente Marco Vacca. Progetto a medio termine che quest’anno vede come obiettivo della squadra il raggiungimento dei playoff.

“Vogliamo migliorare il sesto posto dell’anno scorso, quindi proveremo a entrare nella griglia playoff. Scherzetti alle big Imperia e Cairese? Non credo troppo alle turbolenze, penso che lo scherzetto lo si possa fare nella partita singola, difficile nell’ambito di un campionato. Detto questo, se qualcuno dovesse ‘bucare un gomma’ non vogliamo farci trovare pronte”. Idee chiarissime e freccia del sorpasso pronta per mister Beppe Maisano, che non vede quindi al momento nel ribaltone in panchina a Imperia (esonero lampo di Pisano) e nelle due sconfitte della Cairese contro il Pietra Ligure un chiaro segnale di un campionato più aperto del previsto.

