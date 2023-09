Doppia seduta per lo Spezia, Reca verso il rientro in gruppo

Doppia seduta oggi a Follo per lo Spezia che ha proseguito la preparazione in vista del ritorno in campo venerdì prossimo a Venezia. In mattinata, agli ordini di Alvini il gruppo ha svolto una seduta prettamente tecnica, con riscaldamento in palestra, esercitazioni, possessi e partitelle. Nel pomeriggio la squadra ha effettuato riscaldamento tecnico, percorsi atletici ed altri esercizi. Ha invece proseguito il proprio iter personalizzato l’esterno Reca ormai prossimo al rientro con i compagni dopo l’infortunio muscolare patito a Bolzano.

