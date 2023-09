Due anni fa Alvini costruì la seconda migliore difesa della serie B

E’ il Perugia del campionato 2021/22 il modello a cui potrebbe tendere lo Spezia di Massimiliano Alvini da qui in poi. Nel post Como trapela il desiderio di continuare a lavorare sulla difesa a tre da parte del tecnico toscano, arretrando Amian, utilizzando l’ultimo arrivato Elia a tutta fascia e chiedendo a uno dei centrocampisti di fare la spola con l’attacco. Idea corroborata dall’esito del calciomercato che ha assottigliato in particolare la truppa dei terzini: via Bastoni e via Ferrer, il giovanissimo Pietra da lanciare gradualmente come alternativa ad Amian sulla destra.

E’ una strada che va verso il 3-5-2 o 3-4-2-1, già ampiamente utilizzato dal tecnico anche nella sua avventura più fortunata fino ad oggi, quella di Perugia. Anche se Alvini non ama sentire parlare di modulo, quanto di consegne e princìpi di gioco, la rosa aquilotta si presta a cercare due mediani che diano manforte alla difesa in fase di non possesso e un terzo che invece faccia lavoro box to box. Un nome su tutti: Szymon Zurkowski, calciatore assolutamente da recuperare e valorizzare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com