Impianto rifiuti Groppolo, Pd: “Delocalizzare all’Enel o piena compatibilità con vita residenti”

Delocalizzazione nell’area Enel; oppure, in subordine, mettere in atto interventi nella direzione di quella compatibilità con la vita quotidiana che i residenti richiedono da tempo, lamentando problemi in termini di rumori, odori, viabilità e sicurezza stradale. Queste in estrema sintesi le proposte del Partito democratico di Arcola per l’impianto della Specchia Services, che si occupa di selezione e trattamento di rifiuti non pericoloso quali carta, cartone, plastica. Proposte che il Pd ha presentato ieri pomeriggio all’area verde di Via delle Ville, al Termo, di fronte a un’ottantina di presenti, con ampia rappresentanza del Comitato Pianazze nel cuore.

“Il tema è delicato e non semplice da affrontare – ha detto il segretario del Pd arcolano, Stefano Sgorbini, dopo l’introduzione di Camilla Monfroni, assessore Dem -, ma crediamo oggi ci siano le condizioni per una soluzione. La prima: l’amministrazione comunale di Arcola ha adottato il nuovo Puc, che è in fase di pubblicazione da parte della Regione. La seconda condizione, fatto straordinario per tutta la comunità provinciale, è la chiusura della fase di attività della centrale Enel e la sua riconversione, con la messa in discussione di importanti aree precedentemente impiegate dalla centrale e che ora possono essere riutilizzate a fini produttivi o di servizio. La nostra proposta principale è dunque la ricollocazione dell’impianto nelle aree Enel. Con, in subordine, un’altra proposta, qualora non venga accettata la prima, e cioè: il piano regolatore prevede l’espansione delle aree dell’impianto rifiuti; ecco, noi proponiamo che vengano bloccati gli indici: azzeriamo questa previsione a meno che non vengano messe in atto tutte quelle attività necessarie per garantire la piena compatibilità con il territorio, coprendo l’impianto e adottando soluzioni per assorbire rumori e odori. Risorse per investimenti di questo tipo si possono trovare, perché si va a riqualificare un sito industriale. Unitamente a questo proponiamo lo studio di una viabilità alternativa attraverso un collegamento con il vicino raccordo autostradale”. Proposte che il Pd con i suoi consiglieri comunali tradurrà in osservazioni al Puc (quando si aprirà questa fase, una volta pubblicato il Piano sul bollettino regionale), invitando le altre forze politiche ad aderire e a votarle.

