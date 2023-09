Loano. Sono cinque i nuovi volontari che, nel prossimo futuro, andranno a “rimpinguare” l’organico del gruppo intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Toirano e Loano.

Ai primi di agosto le amministrazioni dei due Comuni avevano pubblicato un bando per il reclutamento di nuovi operatori. Venerdì 1 settembre si sono tenuti i primi colloqui: al termine della selezione, sono stati individuati cinque candidati con le caratteristiche giuste per entrare a far parte del gruppo.

