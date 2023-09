Lo Spezia rinnova il sostegno ad “Atleti al tuo fianco”

Anche quest’anno lo Spezia Calcio scende in campo con “Atleti al tuo fianco” per portare l’attenzione sulla vita quotidiana delle persone che affrontano un tumore. Albin Ekdal e Salvatore Esposito posano infatti per la campagna #amaniunitesottoilsorriso, iniziativa che coinvolge il mondo dello sport invitando tutti i tifosi e gli appassionati a scoprire quanto bene possano fare la presenza fisica e il supporto nella vita di ogni giorno di chi è colpito dalla malattia. In un percorso oncologico ci sono aspetti clinici importantissimi ma anche caratteristiche di umanità che non vanno mai dimenticate: per questo la compagnia, l’ascolto, il dialogo, il supporto nelle piccole attività quotidiane può aiutare chi è coinvolto in un percorso oncologico ad affrontare sia le situazioni di ogni giorno sia la malattia con maggiore forza e con umore migliore. Da soli è più difficile, insieme siamo più forti: restiamo vicini emotivamente e fisicamente alle persone e alle famiglie che vivono la propria quotidianità affrontando un tumore.

