Maxi intervento di efficientamento energetico per il Parentucelli-Arzelà di Sarzana

La Provincia della Spezia ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Liguria, cofinanziato dall’Unione Europea, fondo Europeo di Sviluppo Regionale, tramite Filse (Finanziaria ligure per lo sviluppo economico), per il progetto di eco-efficientamento energetico e di riduzione dei consumi di energia primaria previsto per l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Parentucelli-Arzelà di Sarzana.

Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico della Provincia stessa, rientra nel più vasto programma di riqualificazione degli edifici dell’Ente che ospitano istituti scolastici. Nello specifico prevede la realizzazione di una speciale coibentazione termica sulle due facciate più esposte dell’edificio, quindi la sostituzione degli infissi sui medesimi prospetti, una coibentazione di parte della copertura e la sostituzione dei punti di illuminazione in quasi la totalità delle aule, il tutto sostituito con più efficienti a tecnologia a led e con la sostituzione di tre dei generatori di calore che oggi sono a servizio dell’edificio scolastico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com