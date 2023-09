Più Cairo: “Da mesi il cimitero versa in uno stato indecoroso e la giunta non interviene”

Cairo Montenotte. “Il cimitero versa in uno stato indecoroso”. A denunciarlo è il gruppo di minoranza Più Cairo che ha presentato un’interrogazione.

“Durante alcune visite compiute nei mesi estivi e negli ultimi giorni, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini – spiegano i consiglieri Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio – abbiamo potuto verificare e documentare come il cimitero comunale del capoluogo versi in uno stato di abbandono e gravissimo degrado: erbacce alte ovunque che infestano sia i percorsi che le tombe; materiali abbandonati, rifiuti a terra, sia all’interno che lungo il muro frontale e vicino all’ingresso principale; materiale edile anche pericoloso abbandonato e sovrastato da erba; piante non potate che coprono il parcheggio dall’ingresso vecchio; servizi igienici che non sono puliti in maniera approfondita da tempo”.

