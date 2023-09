Pizza e bibita, ecco quanto si spende in media a Genova: è tra le città meno care

Genova. Poco più d 10 euro – 10 euro e 41 centesimi, per l’esattezza – per mangiare una pizza e bere una bibita in pizzeria nel capoluogo ligure. Il prezzo medio è stato rilevato da Altroconsumo, nell’ambito di un studio che ha coinvolto venti città italiane, e che piazza Genova tra quelle meno care.

L’associazione a tutela dei consumatori ha elaborato i dati che Istat fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che comprendono i prezzi di beni e servizi di larga diffusione in diverse città Italiane e sono disponibili sul sito osservaprezzi.mise.gov.it. Tra i dati presenti, ci sono appunto anche quelli relativi al prezzo di un “pasto in pizzeria“. I dati si riferiscono a una consumazione fatta in pizzeria (quindi non quelle da asporto) che comprende il prezzo della pizza più venduta nell’esercizio commerciale analizzato, insieme al prezzo della bevanda più consumata in quella pizzeria; a questo si aggiunge il coperto e il servizio se previsto.

