Portofino: “Racconti d’estate” cancellati dal vento; la proiezione mercoledì13

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino

La proiezione del film “Racconti d’estate” è stata annullata ieri 5 settembre 2023 mezz’ora prima dell’inizio, previsto per le ore 21, a causa di condizioni meteorologiche avverse.

La motivazione è stata un fortissimo vento che si è abbattuto sulla Piazzetta a partire dalle ore 19 che avrebbe potuto compromettere la realizzazione dell’evento e mettere a repentaglio la sicurezza degli spettatori: le attrezzature montate e soprattutto il mega schermo non erano assolutamente utilizzabili in quella situazione ad alto rischio.

