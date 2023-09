Portofino: Toti e Viacava oggi compiono gli anni, auguroni

Sono nati lo stesso giorno: il 7 settembre, sia pure ad alcuni anni di distanza uno dall’altro. Sono Giovanni Toti presidente della Regione che di anni ne fa 55 e Matteo Viacava sindaco di Portofino che ne compie 50. La loro è un’amicizia che si è consolidata nel dopo mareggiata del 30 ottobre 2018 quando la forza del mare travolse la provinciale 227 e il Borgo restò isolato. Tra i primi a fare gli auguri ai due amici il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco con una immagine postata sulla sua pagina facebook.

Chissà che quest’anno, a cinque anni da quella infausta data del 30 ottobre, i politici della ricostruzione non si riuniscano per fare una grande festa in piazza con la protezione civile, vigili del fuoco e quanti si adoperarono per fronteggiare i danni.

