Principe, bus turistici e a lunga percorrenza nel caos: cercasi autostazione “vera” per Flixbus

Genova. Decine di passeggeri ammassati su un marciapiede, costretti ad avventurarsi in mezzo alla strada per caricare e scaricare i bagagli. Niente pensiline per proteggersi da sole e intemperie. Niente servizi igienici. Strisce pedonali ostruite dai pullman in sosta. E inevitabili ingorghi che tengono in scacco auto e mezzi pubblici.

È il copione che va in scena quasi quotidianamente in via Fanti d’Italia a Principe, davanti al palazzo che dà il nome alla piazza, dove è stato ricavato il capolinea per i bus turistici e quelli a lunga percorrenza. Soprattutto Flixbus, usato da tantissimi giovani per i prezzi concorrenziali rispetto ai treni. Quattro gli stalli a disposizione, tutti nello stesso spazio, condivisi anche da altri operatori.

