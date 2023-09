Tragedia di Villafranca, si è spento il giovane Gabriel Alibeaj

Non ce l’ha fatta Gabriel Alibeaj, il sedicenne di Villafranca che poco prima della mezzanotte di martedì era rimasto coinvolto in un incidente cadendo dal cassone di un motocarro Ape mentre si trovava con alcuni amici. Il ragazzo, che aveva riportato un forte trauma cranico, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa a bordo dell’elicottero Drago ma le sue condizioni erano apparse subito complicatissime e nella tarda mattinata di oggi si è spento. A dare il tristissimo annuncio è stata la sua squadra di calcio, la Pontremolese: “In questo momento non esistono parole per esprimere il dolore che proviamo – si legge in un post su Facebook – riposa in pace Gabriel, piccolo grande angelo biondo. Tutta la società, tutta la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia, ad Altin, Imelda e alla piccola Chiara. Non ti dimenticheremo mai”. Cordoglio espresso anche dal sindaco di Villafranca Filippo Bellesi: “L’amministrazione comunale si stringe attorno al dolore della famiglia Alibeaj. Riposa in pace piccolo Gabriel”.

