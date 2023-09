A Santo Stefano ecco Libera Mente: una giornata all’insegna del benessere all’aria aperta

Si terrà domenica 10 settembre a Santo Stefano Magra la giornata “Libera Mente – giornata per il nostro Benessere”, un evento dedicato all’outdoor che avrà come obiettivo il coinvolgimento delle famiglie nella scoperta del territorio di Santo Stefano di Magra in modo attivo e divertente. In programma dalla mattina alla sera, percorso in e-bike della lunghezza di 10 km lungo il canale lunense per tutte le età; arrampicata su parete mobile con il supporto di maestri di arrampicata; percorsi trekking culturali alla scoperta della storia del territorio con guida turistica che si occuperà di relazionare in maniera dettagliata le peculiarità storico monumentali del territorio; percorso equitazione con pony per i bambini; Cittadella dello sport con tante attività sportive come: tiro con l’arco, pallacanestro, calcetto e pallavolo in collaborazione con le attività commerciali locali.

Per i più atletici e allenati, ci sarà la possibilità di partecipare a manifestazioni sportive con la collaborazione delle palestre locali, con esibizioni dal vivo. I bambini avranno l’opportunità di partecipare ad attività di orienteering e survivor per scoprire la natura e imparare come adattarsi alle varie situazioni in completa autonomia. Ci saranno inoltre laboratori didattici per la lavorazione della creta alla scoperta delle statue stele della Lunigiana. Sarà un'occasione unica per le famiglie di godersi una giornata all’aria aperta, divertirsi e scoprire il territorio in modo nuovo ed emozionante. Qui il programma completo e la possibilità di iscriversi: booking@pressbike.it www.pressbike.it/eventi

